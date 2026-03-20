Sabah saat 06.00 sıralarında Pendik-Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda, içerisinde 3 yolcunun bulunduğu seyir halindeki ticari taksi, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki yeşillik alanı aşarak su kanalına düştü.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen takside sıkışan bir yolcuyu ise yoğun çalışmalar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak trafiği kontrollü şekilde sağladı.