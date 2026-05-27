Mersin'in Silifke ilçesinde Yılmaz Koçak'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Yılmaz Koçak ile traktörde bulunan 10 yaşındaki oğlu Mert Can Koçak savruldu.
SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Can Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan baba Yılmaz Koçak ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Hayatını kaybeden Mert Can Koçak'ın cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.