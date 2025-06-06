Pendik’te bulunan bir iş yerinin önünde daha önce burada çalıştığı belirtilen N.A., alacağını alamadığı gerekçesiyle iş yerinin önüne geldi. Yanında getirdiği benzinle kendini ve iş yerini yakmakla tehdit eden kadın, çevrede endişeye neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, bir süre N.A. ile konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından vazgeçirildi.

Sağlık ekiplerince kontrol amacıyla hastaneye götürülen N.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.