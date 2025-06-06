Son yıllarda uygulanan hatalı ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye derin bir enflasyon girdabına sürüklenirken, fiyatlarda yaşanan rekor artışlara rağmen banknot kullanımında bir değişikliğe gidilmedi.



Türkiye'de tedavülde olan en büyük banknotun değerinin 5 dolara kadar gerilemesine rağmen yeni banknot basımına yönelik talepleri reddeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kamu ve özel bankaların ATM kullanımında çeşitli problemler yaşamasına neden oluyor.





50 LİRALARIN ARDINDAN 100 LİRALARA DA KISITLAMA YOLDA



Bankalar, yaşanan yüksek nakit talebine karşın ATM'ler aracılığıyla sağlanan arzda önemli sıkıntılar yaşarken, ATM'lere para yerleştirmekle görevli kişiler çift vardiya çalışmasına rağmen söz konusu ihtiyacı karşılamakta yeterli olamıyor.



Bu nedenle bankalar, son yıllarda 20 ve 50 TL gibi değeri küçük banknotların çekim ve yatırma işlemlerine müsaade etmezken, bazı bankalar bu kısıtlamaya bayram sonrası 100 liralık banknotları da dahil etmeye hazırlanıyor.





TEK BANKNOT DÖNEMİ RESMEN BAŞLIYOR



Artan nakit talebi karşısında geçtiğimiz haftalarda günlük para çekme işlemlerinde düzenlemeye giden bankalar, yapılacak değişiklik ile birçok ATM'de para bölmelerinin tamamını 200 liralık banknotlar ile dolduracak. Bu yolla ATM içerisindeki banknotların miktarsal olarak artırılması ve ATM'lere para yatıran personelin iş yükünün hafiflemesi hedefleniyor.