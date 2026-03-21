MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından partisinin kurucusu Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Dualardan sonra Bahçeli, Türk bayrağının renklerini simgeleyen kırmızı ve beyaz karanfilleri kabre tek tek bıraktı.

‘AĞIZ BİRLİĞİ OLSUN’

Siyasi partilere de çağrıda bulunan Bahçeli, ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi

“Burada en önemli mesele: var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis’te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmasıdır. Türkiye’nin meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum.”