Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala, tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçiren tatilciler, İstanbul’a dönüş yoluna geçti. Dönüş yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç trafiği arttı.
Trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla, daha önce 4 ekip ve 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı. Yetkililer, dönüş yolunda trafiğin tatilin son günü yarın daha da artmasını beklediklerini ifade etti.