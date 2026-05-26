Cide ilçesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle adeta dolup taştı. Başta İstanbul olmak üzere farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşlar sebebiyle ilçenin nüfusunun yaklaşık 10 kat artarak 100 bine ulaştığı belirtildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bayram tatilini fırsat bilen binlerce kişinin ilçeye akın etmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Tüm otopark alanlarının dolduğu ilçede trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Batı Karadeniz’in önemli turizm noktalarından biri olan Cide’de sahiller ve Ginolu Koyu çevresinde de yoğunluk yaşandı.

Öte yandan Tosya ilçesinde de bayram hareketliliği nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. İlçeye giriş yapan araç sayısındaki artış nedeniyle ekiplerin ulaşımın aksamaması için yoğun mesai yaptığı öğrenildi.

İLÇE SAKİNLERİ RAHATSIZ

İlçe sakinlerinden Ahmet Uçkan, bayram dönemlerinde yoğunluğun arttığını belirterek, günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini söyledi. Uçkan, normalde kısa sürede ulaştıkları yerlere trafik nedeniyle çok daha geç gittiklerini ifade etti.

Bülent Gencer ise özellikle çarşı merkezinde ciddi trafik ve park sorunu yaşandığını belirterek, çift taraflı parklar nedeniyle ambulansların bile ilerlemekte zorlandığını dile getirdi.