Türkiye'nin online ikinci el araç ilan platformlarından arabam.com, mayıs ayına ilişkin piyasa analizini yayımladı. Verilere göre nisan ayında ortalama 912 bin 45 TL olan ilan fiyatları mayısta 913 bin 190 TL'ye yükselirken, reel fiyatlar aylık bazda yüzde 1,56 geriledi.

MAYISTA PAZAR YAVAŞLADI

arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, mayıs ayının ilk bölümünde hareketli bir görünüm olsa da Kurban Bayramı ve resmi tatillerin iş günü sayısını azaltmasının piyasayı etkilediğini söyledi.

Oğuzhan, otomobil markalarının kampanyalarını sürdürmesine rağmen, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre mayısta otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,55 daraldığını belirtti.

İkinci el pazarına ilişkin resmi verilerin henüz açıklanmadığını kaydeden Oğuzhan, mevcut göstergelerin ikinci el araç satışlarında da yüzde 15 ila 20 arasında bir yavaşlamaya işaret ettiğini ifade etti.

İLANLARDA EN ÇOK RENAULT VE FIAT YER ALDI

Mayıs ayında ilanlarda en fazla yer alan markalar Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak sıralandı.

Model bazında ise en çok ilan verilen araçlar Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

1 MİLYON LİRANIN ALTINDAKİ ARAÇLAR

İlanların fiyat dağılımına bakıldığında, 600 bin TL ve altındaki araçlar toplam ilanların yüzde 31'ini oluşturdu.

600 bin 1 TL ile 1 milyon TL arasındaki araçların payı yüzde 27 olurken, 1 milyon TL ile 1,4 milyon TL arasındaki araçlar yüzde 19 pay aldı. 1,4 milyon TL ile 1,7 milyon TL arasındaki araçların oranı yüzde 9, 1,7 milyon TL üzerindeki araçların oranı ise yüzde 13 olarak gerçekleşti.

ARAÇLARIN YAŞI 10-15 ARALIĞINDA

Mayıs ayında ilanların yaş dağılımında en büyük payı yüzde 30,4 ile 10-15 yaş aralığındaki araçlar aldı.

5 yaşa kadar olan araçların oranı yüzde 25,5 olurken, 6-9 yaş aralığındaki araçlar yüzde 16,7, 16-20 yaş aralığındaki araçlar yüzde 11,2 ve 20 yaş üzerindeki araçlar yüzde 16,2 paya sahip oldu.

DİZEL ARAÇLAR İLK SIRADA

Yakıt tipine göre incelendiğinde, ilanlardaki araçların yüzde 47,2'sini dizel modeller oluşturdu.

Benzinli araçların oranı yüzde 30,1, LPG'li araçların oranı yüzde 18,9 olarak kaydedildi. Elektrikli araçlar yüzde 1,3, hibrit araçlar ise yüzde 2,4 pay aldı. Bu veriler, ikinci el pazarında dizel araçların ağırlığını korumaya devam ettiğini gösterdi.