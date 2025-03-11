Şevval Ayı'nın ilk üç günü Ramazan Bayramı olarak kutlanırken, Ramazan Ayı'nın son günü ise arife günü olarak idrak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl yayımladığı Dini Günler Takvimi'ne göre, bu yılın Ramazan Ayı son günü ve Ramazan Bayramı tarihleri de açıklandı. Peki, Ramazan Ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı ve arife günü hangi tarihlere denk gelecek? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte tüm detaylar...

Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri değişiklik gösteriyor.

Hicri takvimin 9. ayı olan Ramazan, 2025 yılında Mart ayında başladı. Ramazan'ın ilk günü ve ilk orucun tutulacağı tarih 1 Mart Cumartesi olarak belirlendi. 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece ise ilk sahur vaktine denk gelecek. Milyonlarca Müslüman, 1 Mart itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar bu kutsal ay boyunca oruçlarını tutacak.

Bayram tatili kaç gün?

2025 Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Pazar gününün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri de resmi bayram tatili olarak ilan edildi. Böylece, hafta sonuyla birleşen bayram tatili bu yıl toplamda 4 gün olacak.

Resmi tatil takvimine göre bayram tatili 3,5 gün olarak planlanırken, kamu ve özel sektör çalışanları için ek bir tatil günü tanınmadığı takdirde, 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla çalışma hayatı normale dönecek.