İstanbul'da ikamet eden evli ve iki çocuk annesi 31 yaşındaki Havva Dursun, tatil yapmak üzere memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gitti. Bölgede bulunduğu sırada vücuduna kene tutunan Dursun, bir süre sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Durumun kötüleşmesi üzerine kadın, yakınları tarafından ilk olarak Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Akıncılar Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dursun, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan kadın, hastanede yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ AKINCILAR'DA DEFNEDİLECEK
Yaşamını yitiren Havva Dursun'un cenazesi, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. Dursun'un cenazesinin memleketi olan Sivas'ın Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.