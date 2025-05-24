Geçen yıl benzer tarihlerde 100-110 bin TL civarında planlanabilen tatiller, bu yıl 170 bin TL’ye dayandı. Bayram tatilin maliyeti, seçilen konaklama türüne ve ulaşım tercihlerine göre değişse de yine 4 kişilik bir ailenin karşılayabileceğinden çok daha maliyetli hale geldi. Turizm sektöründe hareketlilik devam ediyor ancak vatandaşlar bayram tatilini hayal bile edemiyor.

ROTA YUNANİSTAN'A ÇEVRİLDİ

Bir haftalık bayram tatilinin maliyeti yurt içinde 170 bin liraya dayandığı için rota yeniden Yunanistan'a çevrildi.

Türk turistlerin Yunan adalarına ilgisi de yoğunlaştı. Turizm sektörü temsilcileri, yaklaşan bayram tatilinde adalara geçiş yapacak Türk turist sayısının 30 bini bulabileceğini belirtiyor.

Gidiş-dönüş otobüs ve feribot ulaşımının kişi başı maliyeti 30 ila 50 Euro arasında değişirken, dört kişilik bir aile için bu ulaşım bedeli toplamda 10 bin ila 14 bin TL’yi bulabiliyor. Konaklama fiyatları ise otelin segmentine göre farklılık gösteriyor. Yunan adalarında 1 haftalık otel tatilinin maliyeti 20 bin TL’den başlayarak, 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Buna göre, bir haftalık Yunan adası tatili toplamda ekonomik segmentte 40 ila 50 bin TL’ye, lüks segmentte ise 95 bin TL’ye kadar mal olabiliyor.

SÖZCÜ TV 'ye konuşan vatandaşların pek çoğu tatil yapmanın zaten hayal olduğundan bahsetti. Pek çok kişi ise rotanın yeniden Yunan adaları olduğu söyledi. Yunan adalarında tatil yapmanın çok daha az maliyetli, olduğunu belirterek rotayı Yunanistan'a çevirdiklerini belirtti.