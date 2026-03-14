Aksaray’da bayram tatiline giden bir ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba hayatını kaybederken, anne ve 4 çocuk yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Aksaray–Nevşehir Karayolu üzerinde Yalman Köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Acıgöl ilçesine bayram tatili için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu, Ömer Koç (38) yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ömer Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36) ile çocukları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Zeliha Koç ile oğlu Yiğit Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ömer Koç’un cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı