Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre beş günlük süreçte en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri şunlar:
İzmir Efes: 56 bin 423 kişi
Denizli Hierapolis (Pamukkale): 53 bin 363 kişi
Nevşehir Göreme: 24 bin 483 kişi
Şanlıurfa Göbeklitepe: 23 bin 176 kişi
Nevşehir Paşabağlar: 20 bin 187 kişi
İlk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzelerse şöyle:
Antalya'daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri, İstanbul’daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi, Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir'deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehirleri.