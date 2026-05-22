Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun belirli kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini gösteriyor. Bayram döneminde trafiğin yoğunlaştığı ana kara yolu güzergahları ile yağış beklenen bölgelerin kesişmesi; ani sel, su birikintisi ve görüş kaybı ihtimallerini beraberinde getiriyor.
Yoğunluğun yaşandığı bölgelerden biri olan İstanbul-Ankara hattında yağışların etkili olması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'yu kapsayan bu güzergahta, özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde su birikintisi ve düşük görüş mesafesi riskleri bulunuyor.
Karadeniz bölgesine ulaşımı sağlayan Samsun, Amasya ve Tokat güzergahı ile Batı Karadeniz geçişlerinde kısa süreli yağışların ani sel ihtimalini artırabileceği değerlendiriliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Van ve Hakkari çevrelerindeki yüksek rakımlı yollarda heyelan ve taş düşmesi risklerine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.