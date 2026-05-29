27 Mayıs'ta başlayan Kurban Bayramı için açıklanan 9 günlük idari tatil 23 Mayıs'ta başlamış, milyonlarca vatandaş bayram ziyareti ya da tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanına akın etmişti.



Pazartesi yeniden mesaiye başlayacak tatilciler yavaş yavaş evlerine dönmeye başlarken, dönüş yolundaki esas yoğunluğun pazar günü yaşanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığının zam üstüne zam yaptığı trafik cezalarının ardından adeta para basan radar cezalarından kaçınmanın en etkili yolu ise trafik kurallarına uymaktan geçiyor.



Uzmanlar özellikle radar noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırken, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamada İller Arası Radar ve Kontrol Noktası verileri anlık olarak gösteriliyor ve buradaki bilgiler her yarım saatte bir güncelleniyor.



Aynı zamanda hız koridorları da haritada kırmızı olarak gösteriliyor. Radar noktalarını görmek için yapmanız gerekenler ise şu şekilde:



İçişleri Bakanlığı’nın İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları (https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari) adresine girin



Burada kendi konumunuzu ve gitmek istediğiniz adresi seçin. Daha sonra 'rota oluştur' butonuna tıklayın.

Burada karşınıza gideceğiniz rotada bulunan radar noktaları, kontrol noktaları ve hız koridorları karşınıza çıkacaktır.

















