Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın trafik videosu sosyal medyada paylaşıldı. Bayramda İstanbul trafiğinde görüntülenen 72 yaşındaki Yıldırım sıkışan araçların arasında kaldı.

Fenerbahçeli bazı taraftarlar tarafından fark edilen Yıldırım'ın sıkışan trafiği açmak için yaptığı müdahaleler de gözlerden kaçmadı.

Trafikte yalnız olarak seyir halinde olan Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ile karşılaşan bir aile, kendisine iyi bayramlar diledi. O anlar kameralara yansıdı. Yıldırım'ın videosu X'te ''Aziz Yıldırım trafiğe bile yön veriyor'' mesajı ile paylaşıldı.

Aziz Yıldırım gelen "İyi bayramlar" sözüne karşılık "Sağol" diyerek devam etti.