Bursa’nın Harmancık ilçesinde aile içinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Akpınar Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde meydana gelen olayda, Ahmet Aslan (60), yeğeni Ayşe Eken’i (45) bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, çobanlık yaptığı belirtilen Ayşe Eken ile annesi Cennet Eken’in (75) evine gelen Ahmet Aslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan, yeğeni Ayşe Eken’i boğazından bıçakladı. Olay sırasında araya girerek kavgayı ayırmak isteyen kardeşi Cennet Eken ile evde bulunan damadı Engin Göç (40) da bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ahmet Aslan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayşe Eken’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

