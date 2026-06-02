Renkli kişiliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kobra Murat, bu kez bayram eğlencesinden görüntüler paylaştı. Kızı, damadı ve ailesiyle bir araya gelen ünlü isim, damadının getirdiği hediyeleri anlatırken yaptığı yorumlarla takipçilerinin ilgisini çekti.
Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, Kurban Bayramı'nda düzenlediği aile buluşmasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bayram eğlencesinden görüntülerin yer aldığı paylaşımında damadı Emirhan Aktaş'a övgüler yağdıran Kobra Murat, getirdiği hediyeleri de tek tek anlattı.
Ünlü isim paylaşımında, "Gözümün nuru evlatlarıma bayram eğlencesi yaptık. Paşa damadım altın setlerle, bayramlık 20 tane kıyafetlerle, kurbanlık 100 kilo koç getirip pastası, baklavası, çikolatasını alıp elimi öptü" ifadelerini kullandı.
Damadını övmeye devam eden Kobra Murat, "Paşa 20 yaşında, aklı başında, evli, yerli, 4 katlı Emirhan Konağı'nın veliahtı, eli karalı, cebi paralı paşa damadım" sözleriyle dikkat çekti.
Paylaşımında kızına da yer veren ünlü sanatçı, "Prenses kızım 18 yaşında, üniversiteli, tahsilli evladım sözlüsüyle bayram eğlencesi yaşamış. 2 sene sonra düğününde de 9 gün 9 gece eğlenin inşallah" ifadelerini kullandı.
Ailesi için yaptığı dua da dikkat çeken Kobra Murat, "Tatlı ballı olun babam, altınlı boncuklu olun babam. Yüce Allah'ım geçim, huzur, ağız tadı versin inşallah" sözleriyle paylaşımını tamamladı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım sosyal medyada gündem olurken, takipçileri Kobra Murat'ın kendine özgü üslubuyla yaptığı yorumlara çok sayıda mesaj bıraktı.
