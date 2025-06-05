Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, hastalığın ilk olarak Derecik’ten Ağrı’ya götürülen küçükbaş hayvanlarda tespit edildiğini, ardından Şemdinli ve Yüksekova’ya yayıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üç ilçede aşılama çalışmalarına başladı. 167 veteriner hekimin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, 700 bin küçükbaş ve 27 bin büyükbaş hayvan aşılandı. Aşılama maliyetinin yaklaşık 30 milyon TL’yi bulduğu açıklandı.

KARANTİNA 21-30 GÜN SÜREBİLİR

Geçirgen, “Ağrı’daki tespitlerin ardından hastalığın Derecik kaynaklı olduğu belirlendi. Valilik izniyle Tarım Bakanlığı’na bağlı ekipler, hayvan giriş-çıkışlarını durdurdu ve karantina uyguladı. Hayvan pazarlarının kurulması, satış ve kesim işlemleri yasaklandı. Kasaplarda mezbaha kesimlerine de izin verilmiyor. Bu durum, kurban kesmek isteyen vatandaşlar ve hayvan ticareti yapanlar için mağduriyet yaratıyor. Çiftçilerin tarımsal kredilerden faydalanamadığı bir dönemden geçiyoruz. Aşılama bir hafta önce tamamlandı, karantina 21-30 gün sürebilir” dedi.

Yetkililer, Kurban Bayramı boyunca üç ilçede hayvan pazarlarının açılmayacağını, satış ve kesim işlemlerinin yasak olduğunu vurguladı. Vatandaşların yalnızca kendi hayvanlarını hijyen kurallarına uygun şekilde kesmelerine izin verilecek.