Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde bazı vatandaşlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve kurumun adı kullanılarak gönderilen sahte mesajlara ilişkin açıklama yaptı.

'BAYRAM İKRAMİYENİZ TANIMLANDI' MESAJI

Açıklamada, “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz” şeklindeki iletilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, bu mesajların kesinlikle dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtildi.

BAĞLANTIYI TIKLAMAYIN UYARISI

Kurum, resmi kuruluşların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğinin altını çizerek, bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların kimlik, banka ve kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmamaları gerektiği ifade edilirken, şüpheli durumlarda ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’nin aranabileceği, CİMER üzerinden başvuru yapılabileceği ya da SGK il müdürlüklerine başvurulabileceği kaydedildi.