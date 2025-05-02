KARNAVALA BÜRÜNDÜ
İngiltere’de binlerce kişi Edinburgh’daki Beltane Ateş Festivali’nde pagan kökenli danslarla 1 Mayıs’ı baharın gelişiyle birleştirerek kutladı. Yüzlerini boyayan kadınlar, meşaleler eşliğinde toprak ana ritüelleriyle yürüdü. Şehir, geleneksel kıyafetler ve doğa temalı maskelerle bir karnavala döndü. Aynı saatlerde İstanbul’da vapurlar durmuş, metro durakları polis ablukasındaydı.
EVİTA SENİ UNUTMADIK
Bangladeş’te başkent Dakka’da 30 binden fazla tekstil işçisi “İklimi değil, sömürüyü değiştirin!” diyerek sokaklara çıktı. Kadın işçilerin taşıdığı dövizlerde, düşük ücretlere ve sendika karşıtı baskılara dikkat çekildi. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te ise sendikalar, devrimci marşlarla yürüyüp “Evita (Peron) seni unutmadık” yazılı pankartlar taşıdı. Gökyüzü trompet sesleriyle doldu.
JOKER MASKELİ PROTESTO
Endonezya’da 50 bine yakın emekçi, Jakarta’da Joker maskeleri takarak artan gıda fiyatlarını ve düşük ücretleri protesto etti. “Bu bir sirk değil, hayatımız” diyen göstericiler kırmızı bayraklarla yürüdü. Japonya’nın Tokyo kentinde ise barışçıl 1 Mayıs yürüyüşlerine 20 bin kişi katıldı. İstanbul’daysa sokaklar boş, Taksim bariyerlerle kapalıydı. Türkiye, bayrama yasak koyan tek G20 ülkesiydi.