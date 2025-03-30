Ali Can POLAT

Hemen her gün artan otomotiv fiyatları yurttaşları toplu taşımaya muhtaç bıraktı. Ancak artan akaryakıt, otoyol gibi giderlerle toplu taşıma da aileler için ulaşılamaz seviyeye geldi. Özellikle çocuklu aileler için araç kiralamak daha ucuz hale geldi. Bu sebeple son yıllarda özellikle tatil dönemlerinde araç kiralamaya talep patılıyor, firmalar araç yetiştiremiyordu. Ancak bu yıl alım gücünde yaşanan büyük düşüş araç kiralama talebini de düşürdü. Araç kiralama sektörü, bu bayramda beklediği yoğunluğu bulamadı. Yüzde 25-40 zamlı kiralama fiyatları bu bayram araç kiralama talebini düşürdü. Geçen yıla göre talebin yüzde 10 gerilediğini söyleyen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları ve Mobilite Derneği (TOKKDER) Başkanı Kağan Yaşa, bayram dönemlerinde düşük sezonlara kıyasla fiyat artışları da yaşandığını belirtti. Yaşa, “Bayram döneminde orta segment bir aracı kiralamak için fiyatlar günlük 2.500 TL düzeyinde seyrediyor” dedi.

TATİL BÖLGELERİ DURGUN

Sektörün yaz sezonundan ümitli olduğunu belirten Yaşa, “İzmir’deki tatil talebi özellikle bayram gibi dönemlerde artış gösterse de Bodrum ve Dalaman gibi popü- ler tatil destinasyonlarında önceki dönemler doğrultusunda beklenen düzeyde yoğunluk gözlemlenmiyor” diye konuştu.

Yüzde 40 zamlandı

Kurumsal araç kiralama şirketlerinden Garenta Genel Müdürü Şafak Savcı ise geçen yıla göre fiyatların yüzde 40’a varan oranlarda arttığını hatırlattı ve kendi şirketlerinde talebin yüzde 10 arttığını söyledi. Uygun fiyat için erken rezervasyonun önemine vurgu yapan Savcı, yaz sezonunda daha büyük bir talep artışı yaşanacağını belirtti. Savcı, “Geçtiğimiz yıla oranla rezervasyon iptallerimizde yüzde 38 azalma var” dedi.