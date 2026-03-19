Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla şehirler arası ulaşımda yaşanan yoğunluk, araç kiralama sektöründe talebi artırırken, özellikle tatil bölgelerindeki talepler dikkati çekiyor.

Araç kiralama sektörü temsilcileri, bayram dönemlerinde genellikle büyük şehirlerden sahil bölgelerine yönelik yoğun bir araç kiralama talebi yaşandığını belirtiyor.

Otokoç Otomotiv Kiralama ve 2. El İş Birimi Lideri Mert Atılgan, Ramazan Bayramı öncesinde araç kiralamaya yönelik talepte belirgin bir artış gözlemlediklerini söyledi.

Özellikle bayrama yaklaşık iki hafta kala rezervasyonların hızlanmaya başladığını kaydeden Atılgan, "Bayram döneminde şehirler arası seyahatlerin yoğunlaşması, uçak biletlerinin yükselen fiyatları ve aile ziyaretlerinin artması araç kiralamaya olan ilgiyi önemli ölçüde artırıyor. Bu Ramazan Bayramı sezonunda kiralama talebi geçtiğimiz yıla paralel seyrediyor. Ayrıca müşteri tercihlerinin ekonomik segmentte ve otomatik vites araçlarda yoğunlaştığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

BAYRAM DÖNEMİNDE FİYAT ARTIŞI YAŞANIYOR

Atılgan, bayram tatilinin görece daha kısa ve mevsim olarak da kış aylarına yakın olması nedeniyle araç kiralama taleplerinin şehir ofislerinde yoğunlaştığını vurguladı.

Atılgan, talebin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden geldiğini belirterek, bayram döneminde hem memleket ziyaretleri hem de kısa tatil planları nedeniyle şehirler arası mobilitenin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.

Araç kiralama sektöründe tıpkı hava yolu ve konaklama sektörlerinde olduğu gibi dinamik fiyatlandırma stratejilerinin aktif olarak uygulandığına dikkati çeken Atılgan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bayram dönemlerinde yaşanan talep artışı beraberinde bir fiyat artışını da getiriyor. Bu dönemlerde araç kiralamayı planlayan müşterilerin, fiyat artışlarından daha az etkilenmeleri ve ilk tercih ettikleri araç segmentinden kiralama yapabilmeleri için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Üstelik müşterilerimiz erken rezervasyon fırsatlarından fiziksel lokasyonlarımıza gelmeden de yararlanabiliyor, mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden de rezervasyonlarını kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Dijital kanallarımızda bu kanallarımıza özel indirimler, erken rezervasyon avantajları ve kampanya fiyatları öne çıkarılıyor. Kullanıcı dostu arayüzlerimiz sayesinde hızlı ve kolay rezervasyon yapılabilir, araç uygunlukları kontrol edilebilir ve en uygun fiyatlar anlık olarak karşılaştırılabilir. Bu sayede bayram döneminde dahi daha avantajlı kiralama seçeneklerine ulaşmak mümkün olacaktır."

ARAÇ KİRALARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mert Atılgan, bayram için araç kiralama işlemini gerçekleştirmiş olan tüketicilere öncelikle seyahat planlarını mümkün olduğunca netleştirmelerini ve araç teslim alma saatlerini yoğunluk oluşabileceğini dikkate alarak planlamalarını önerdiklerini söyledi.

Atılgan, bayram dönemlerinde özellikle havalimanları ve şehir merkezlerindeki ofislerde yoğunluk yaşanabildiği için teslim alma sürecine biraz zaman ayırmanın seyahatin daha konforlu başlamasını sağlayacağına işaret ederek, "Araç teslim alınırken sözleşme detaylarının gözden geçirilmesi, kiralama süresi, yakıt politikası, kilometre limitleri ve varsa ek sürücü tanımları gibi bilgilerin kontrol edilmesi de önemli. Ayrıca aracın mevcut durumunun teslim sırasında incelenmesi ve varsa hasarların teslim formunda belirtilmesi hem kullanıcı hem de firma açısından sürecin daha şeffaf ilerlemesine yardımcı olur." şeklinde konuştu.

Bayram döneminde trafik yoğunluğunun artması nedeniyle sürücülerin özellikle güvence paketlerinin kapsamını bilerek yola çıkmalarının da önemli konular arasında yer aldığını anlatan Atılgan, şunları kaydetti:

PARA TRANSFERİNE DİKKAT!

"Olası bir durumda hangi hizmetlerin sağlandığını bilmek seyahat sırasında kullanıcıya güven verir. Ayrıca uzun yolculuk yapacak sürücüler için seyahat öncesinde rota planlaması yapmak, yoğun saatleri mümkün olduğunca dikkate almak ve yol boyunca düzenli mola vermek de güvenli bir yolculuk açısından dikkate alınması gereken noktalar arasında. Sürücülerin dikkatli ve planlı hareket etmeleri, özellikle bayram döneminde artan trafik hareketliliği nedeniyle hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer yolcular için büyük önem taşıyor."

Atılgan, son yıllarda sektörde gerçek dışı kiralama vakalarının artış gösterdiğine dikkati çekerek, tüketicilerin dikkatli olması, firmaların resmi web siteleri, kurumların resmi mobil uygulamaları, çağrı merkezleri veya güvenilir aracı kurumlardan hizmet almasının önem arz ettiğini bildirdi.

Araç kiralama ödemelerinin çoğunlukla kredi kartı aracılığı ile yapıldığını belirten Atılgan, şahıs hesaplarına para transferi yönteminin kurumsal firmalar için geçerli olmadığını sözlerine ekledi.