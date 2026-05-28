Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Türkiye'nin tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunu kırarak adını duyurmuştu. Mikroklima iklim özelliklerine sahip olan bu özel bölgede, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de benzer bir tablo yaşandı.
Gün içinde hızla artan hava sıcaklığı, ilçe merkezindeki dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı.
ÖĞLE SAATLERİNDE SOKAKLAR BOŞALDI
Sıcaklıkların zirve yaptığı öğle saatlerinde, ilçe sakinleri zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterdi. Dron ile havadan da görüntülenen Sarıcakaya'da cadde ve sokaklardaki insan hareketliliğinin büyük ölçüde azaldığı gözlemlendi.
BayVatandaşlar güneşin kavurucu etkisinden korunmak için açık alanlar yerine kapalı mekanları ve gölgelik yerleri tercih etti.