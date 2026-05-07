Bankacılık sektöründeki son güncellemelere göre, ATM günlük para çekme limitlerinde geniş bir yelpaze bulunuyor. Bazı bankalar 50 bin TL'ye kadar imkan tanırken, bazı bankalarda standart limit 10 bin TL seviyesinde kalıyor. İşte banka banka güncel tablo:

Enpara: 50.000 TL’ye kadar

Fibabanka: 35.000 TL’ye kadar

İş Bankası: 20.000 TL civarı

Alternatif Bank: 20.000 TL civarı

Yapı Kredi: 15.000 TL civarı

ING: 15.000 TL civarı

CEPTETEB: 15.000 TL civarı

Ziraat Bankası: 10.000 TL civarı

Halkbank: 10.000 TL civarı

VakıfBank: 20.000 TL

DenizBank: 10.000 TL civarı

QNB: 10.000 TL civarı

Ziraat Katılım: 10.000 TL civarı

HSBC: 10.000 TL civarı

Anadolubank: 10.000 TL civarı

Odeabank: 10.000 TL (Tek çekim işlem limiti 8.000 TL ile sınırlı)

Bu limitler müşteri tipine, sahip olunan kart türüne ve bankanın güncel politikasına göre kişiye özel olarak değişiklik gösterebilir. En kesin bilgi için bankanızın mobil uygulamasını kontrol etmeniz önerilir.

LİMİTE TAKILMADAN NAKİT ÇEKMENİN YOLLARI

Sadece ana limitlerle yetinmek istemeyen vatandaşlar için bazı bankalarda "limit üstü çekim" uygulamaları mevcut. Ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor:

Ek Ücretlere Dikkat: Bazı bankalar ana limit aşıldığında ek ücret veya komisyon karşılığında nakit çekimine izin vermektedir. Fazladan masraf ödememek için çekim işlemlerini tatil öncesi günlere yaymak mantıklı bir seçenek olabilir.

Kanal Farklılığını Kullanın: Birçok bankada fiziksel kart ile çekim limiti ile QR (Karekod) işlem limiti ayrı tanımlanabilmektedir. Kartla limitine ulaşan bir kullanıcı, mobil uygulama üzerinden karekod kullanarak ek nakit erişimi sağlayabilir.

FAST ile Limit Yönetimi: Bir bankadaki limitinizi doldurduğunuzda, paranızı FAST üzerinden limiti daha yüksek olan başka bir bankadaki hesabınıza aktararak çekim işlemine devam edebilirsiniz.

'BAYRAMDAN ÖNCE ATM'DEN PARA ÇEKİN' UYARISI

Uzmanlar bayramda çeşitli sorunlarla ve ek masrafla karşılaşmamak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Son Günü Beklemeyin: Bayram yoğunluğu nedeniyle ATM'lerde nakit tükenmesi veya teknik arıza yaşanma riskine karşı işlemlerinizi son ana bırakmayın.

Şube ATM'lerini Seçin: Sokak üzerindeki ATM'ler yerine, banka şubelerinin girişinde bulunan cihazları tercih edin; bu cihazlar genellikle daha sık denetlenir ve nakit kapasiteleri daha yüksektir.

Mobil Kontrol Şart: İşlem yapmadan önce mobil bankacılık üzerinden "Günlük Limitlerim" menüsünü kontrol ederek mevcut yetkinizi teyit edin.