Trabzon’da bazı üst geçitlere asılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı içeren afişlerinin kaldırılması tartışma yarattı. Karayolları ekiplerinin müdahalesine CHP’den sert tepki geldi.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yaptığı açıklamada afişlerin Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından toplatılmasını eleştirerek, uygulamanın siyasi gerekçelerle yapıldığını savundu. Bak, bir bayram mesajına dahi müdahale edilmesini “tahammülsüzlük” olarak değerlendirdi.

Daha önce benzer afişlere müdahale edilmediğini öne süren Bak, yalnızca İmamoğlu’nun mesajına yönelik bu işlemin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Kamu gücünün tarafsız kullanılması gerektiğini vurgulayan Bak, söz konusu uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Üst geçitlerin tüm siyasi görüşlere eşit şekilde açık olması gerektiğini belirten Bak, yetkililere “eşit uygulama” çağrısında bulundu.

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, konu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.