İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler bayramda da sürdü. İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası eylemlere katılanların gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Konak ilçesindeki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu önünde bir araya gelerek sloganlarla Karabağlar’da bulunan Uğur Mumcu Parkı’na yürüdü.

Öğrenciler yürüyüşün ardından oturma eylemi gerçekleştirdi ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterilirken, ekonomik boykot çağrısında bulunuldu.

"BAŞLATTIĞIMIZ HAREKETLİLİĞİMİZ MEŞRUDUR"

“İzmir üniversiteleri öğrencileri olarak AKP'nin hukukî kılıfa sokulmuş siyasi operasyonlarına karşı başlattığımız hareketliliğimiz meşrudur” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Yıllardır büyüyen öfkemiz günlerdir sokaklara taşmakta. Rejimin bizi sindirmesine izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda öğrenciler olarak irademizi kimseye teslim etmeyeceğiz! Öfkemiz, CHP’nin çizdiği sınırlara sığamaz.

*Miting ve konserlerde sönümlenemez. Öğrenciler olarak düzenlediğimiz eylemler ve yürüyüşler, sonuna kadar meşrudur ve haklıdır.

*Kurtuluş için bütün öğrencileri, işçileri, ve bütün halkı birlik olmaya çağırıyoruz! Bu birliği hem sokaklarda hem boykotlarda sürdürelim.

*Bütün İzmir üniversitelerine, özellikle de Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerindeki arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Bir an önce okul içi örgütlenmelerimizi güçlendirelim, ve haklı mücadelemize İzmir’in bütün üniversiteleriyle birlik içinde devam edelim. Bayramda hareketliliğin sönümlenmemesi için forumlarımızı ve eylemlerimizi sürdürelim. Ayrı geçirdiğimiz tek bir gün dahi olmasın.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

*Bu süreç içerisinde hukuksuzca gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımızın ve büyüklerimizin durumunu yakından takip ediyoruz. Sıra arkadaşımız Yiğit Canbolat, anayasal hakkını kullanırken gözaltına alındı ve hukuksuzca tutuklandı.

*Yiğit için özgürlük istiyoruz. Vuslat Su, Umut Ulaş Salman, Berkcan Yüceer, Yağmur Gündoğan, ve Utku Özay gibi meşru mücadelelerinde tutuklanan sayısız öğrenci dostumuz için özgürlük talep ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Eğitim Sen işyeri temsilcisi Levent Dölek hocamız, öğrencilere verdiği destek yüzünden hukuksuzca tutuklandı. Levent hoca için özgürlük istiyoruz. Keyfi rejimin sopasına boyun eğmeyeceğiz.

Basın açıklamasının devamında Kızıldere’de 30 Mart 1972’de Mahir Çayan ve arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitirenler de anılarak "Bugünün tarihinin, 30 Mart’ın da önemini anmak gerekir. 53 sene öncesinde bugün, Kızıldere’de katledilenler, hâlâ günümüze ışık tutmaktalar. Mahir Çayanlardan öğrendiğimiz fedakârlık, umut ve azimle mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

"EKONOMİK BOYKOTU SÜRDÜRELİM"

Ekonomik boykot çağrısıyla son bulan açıklamada "Son olarak da sizi ekonomik boykotu sürdürmeye davet ediyorum. Mücadelemizi kuvvetlendirmek ve etkili kılmak için boykot edilen markaları öğrenelim, verdikleri hizmetleri ve ürettikleri ürünleri almayalım, kullanmayalım, kullandırtmayalım“ denildi.

Öte yandan İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşen yürüyüşte cadde üzerinde oturan İzmirliler de yürüyüşe evlerinden ışıkları açıp kapatarak, tencere tava çalarak ve Türk bayrağı sallayarak destek verdi.