Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’nin genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını duyurdu. Özellikle sahil kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşacağını belirten Şen, İstanbul’da ise sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını söyledi. Vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Şen, “İstanbul'da yağışlar çok kuvvetli olmasa da, Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Ancak esas dikkat çekmek istediğim konu, önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’yi etkileyecek olan yeni bir atmosferik durum” ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA HAVA 30 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

5 Haziran Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İzmir, Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul’da ise termometreler 30 derecenin üzerinde seyredecek.

Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde (8-9 Haziran) güney ve iç kesimlerde yağış beklentisi bulunuyordu. Ancak son tahminlere göre bu ihtimal büyük ölçüde ortadan kalktı. Bayram süresince ülke genelinde hava açık olacak ve yağış beklenmiyor. Güney bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş görülse de, hava 30 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek.

İSTANBUL'A KALICI YAZ HAVASI GELİYOR

Geçici sıcak hava dalgalarının ardından İstanbul’da bu kez daha kalıcı bir yaz havası bekleniyor. Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 30 dereceyi aşacağını, özellikle çarşamba gününden sonra yaz havasının tam anlamıyla etkili olacağını belirtti.

Ancak bu hafta sonu (1-2 Haziran) Anadolu’nun büyük bir bölümünde ve İstanbul’da kısa süreli yağışlar görülecek. Şen, bu yağışların özellikle tarım açısından kritik önemde olduğunu ve İç Anadolu’daki üreticiler için sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı.