UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi’nin bulunduğu, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu.

DOĞA GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra’yı günübirlik tatilcilerle birlikte Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 56 bin kişi ziyaret etti.

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; Ramazan Bayramı tatili boyunca ilçeye arife günü 2 bin 755, bayramın 1'inci günü 3 bin 463 araç giriş yaptı.

İlçeye bayramın 2'nci günü 4 bin 468 ve bayramın 3'üncü günü 3 bin 296 olmak üzere, toplam 13 bin 982 araç giriş yaptı.