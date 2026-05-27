Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine veya tatil beldelerine giden İstanbullular, kentte sakin bir ortam bıraktı. Vatandaşların şehirden ayrılması ulaşımı doğrudan etkilerken, normal günlerde yoğunluk yaşanan yollarda oldukça akıcı bir trafik gözlendi.
OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER BOŞ KALDI
İş günleri ve hafta sonlarında sıklıkla araç kuyruklarının oluştuğu güzergahlarda bayram sakinliği hakimdi. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri alışılmış kalabalığından uzak bir görüntü sergiledi.
YOĞUNLUK YÜZDE İKİ OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Kent genelindeki ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı kesintisiz sağlanırken, toplu taşıma araçlarında da olağan günlere kıyasla sakinlik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulaması verilerine göre, sabah saatlerinde kentteki trafik yoğunluğu sadece yüzde iki seviyesinde ölçüldü.