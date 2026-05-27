Haziran Gecesi, Elveda Derken ve Tozlu Yollar gibi yapımlarla hafızalara kazınan Burcu Kara, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmeyi tercih etti. İstanbul’dan ayrılarak memleketine giden oyuncu, ailesiyle hasret giderdi.
Bayram tatilinde birçok ünlü isim Çeşme, Bodrum ve Antalya gibi popüler tatil bölgelerini tercih ederken, Burcu Kara memleketindeki köy yaşamını seçti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu, çocuklarıyla birlikte köy evini temizlediği, bahçede vakit geçirdiği ve ağaçtan kiraz topladığı anları takipçileriyle paylaştı.
Doğaya olan sevgisiyle bilinen Burcu Kara, yayınladığı videoya “Köy paylaşımlarımı bekleyenler burada mı?” notunu düşerek takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Samimi paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
