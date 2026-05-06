Ali Can POLAT

Kurban Bayramı için 9 gün tatil ilan edilmesiyle uçak ve otobüslere zam yağdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı bilet fiyatlarından yakındı. Bir kullanıcı İstanbul’dan Hatay’a uçak biletlerinin 5 bin liradan başladığını paylaşarak, “Allah sizi bildiği gibi yapsın ya bayramda memlekete gitmek bile lüks” dedi.

YÜZDE 20 ZAM YOLDA

İstanbul’dan Ankara’ya uçak biletleri 1500-2000 lira, otobüs biletleri 1100-1400 lira arasında seyrediyor. İstanbul-İzmir güzergahında ise uçak biletleri 3000-5000 lira, otobüs biletleri 1300-1500 lira arasında seyrediyor. İstanbul-Gaziantep gibi uzun mesafelerde ise uçak biletleri 6000-7300 lira, otobüs biletleri 1800-2100 lira arasında değişiyor. Fiyatlar böyle olunca vatandaşın seyahat edemediğini belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Mustafa Yıldırım, “Son beş yılda seyahat talebi yüzde 50 düştü. Akaryakıt, otoyol gibi maliyetlerimiz arttığı için sektör, iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden bir yüzde 20’lik zam gelir” dedi.

Havayolunda beklenti var

Havayolunda ise Ulaştırma Bakanlığı’nın belirlediği tavan fiyatlara geçen ay yüzde 14 zam gelmiş ve iç hat biletlerde tavan fiyat 6.990 liraya yükselmişti. Sektörde bilet fiyatları şimdiden bu tutarı geçti. Havayolu sektöründe yeni zam konuşulmaya başlandı.