Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Güneydoğu için gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Bingöl'ün güneyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

EGE'DE FIRTINA

Güney Ege'de rüzgarın, yarın (31.03.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Salı (01.04.2025) günü sabah saatlerinde güneyi yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekte. Fırtınanın, Salı (01.04.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Pazar günü Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Sinop, Sakarya, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Uşak, Denizli, Kütahya, Bilecik, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Konya, Karaman, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin.

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