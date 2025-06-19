KORKUSUZ

İktidar, çıkardığı gizli af ya sasıyla 19 bin 800 mahkumu tahliye etti. İnfaz yasası kader kurbanlarını sevindirirken bazı evlere ise ölüm kederi getirdi. Konya’da öğretmen Muhammet Öz’ün ardından İzmirli güvenlik görevlisi de gizli affın kurbanı oldu.

İLK SUÇU DEĞİL

Bir süre önce İzmir’in raylı ulaşım aracı İZBAN’da olay çıkarıp insanlara saldıran M.D., (37) tutuklanıp cezaevi ne konuldu. Kısa süre hapiste kalan şahıs, bayramda infaz yasasıyla salıverildi. M.D. önceki gün bindiği İZBAN’da sigara içmeye başladı.

Rahatsız olan yolcular, duru mu yetkililere bildirdi. Cuma ovası durağında trene binen güvenlik görevlileri, “Burada sigara içmek yasak” diyerek şahsı araçtan indirdi. Aniden güvenlikçilere saldıran cani adam Seydihan Alsaç’ı (44) feci şekilde darp etti.

AİLESİ KAHROLDU

Aldığı darbelerle ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti. Bir görevli ise yaralandı. Vatandaşlar “Daha böyle kaç canavarı serbest bıraktınız” diye isyan ederken, asgari ücretle çalış tığı öğrenilen Alsaç’ın ailesi, acı olayla kahroldu.