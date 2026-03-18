Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklavada, maliyeti düşürmek amacıyla Antep fıstığı yerine bezelye veya gıda boyasıyla renklendirilmiş yer fıstığı kullanılmasına karşı tüketiciler farklı yöntemlere başvuruyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve baklava üzerine peçete bastırılarak renk kontrolü yapılmasına dayanan yöntem, gıda uzmanları tarafından mercek altına alındı.

PEÇETEYLE TEST EDİN

Halk arasında "peçete testi" olarak bilinen yöntemde, peçeteye çıkan yeşil rengin ürünün hileli olduğunu kanıtladığına inanılıyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin iki temel noktada yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor:

Doğal pigment transferi:

Kaliteli ve erken hasat Antep fıstığının içeriğindeki doğal klorofil ve yağ, baskı uygulandığında peçeteye hafif bir renk verebilir. Bu durum, ürünün hileli olduğunu değil, aksine fıstığın doğal yapısını koruduğunu gösterebilir.

Boya türü ve bezelye kullanımı:

Kullanılan gıda boyasının yağda çözünen türden olması durumunda peçeteye renk geçmeyebilir. Ayrıca, boya kullanılmadan sadece bezelye ununun tercih edildiği durumlarda peçete testi tamamen etkisiz kalıyor.

KOKU VE DOKUYA DİKKAT EDİN

Gıda mühendisleri ve sektör temsilcileri, gerçek baklavayı ayırt etmek için tüketicilerin duyusal analiz yapmasını öneriyor. Gerçek Antep fıstıklı baklavanın karakteristik, yoğun bir kokuya sahip olması gerektiği; bezelye veya aroma takviyeli ürünlerde ise bu kokunun ya hiç olmadığı ya da yapay bir keskinlikte olduğu belirtildi.

FİYAT VE ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Tüketici dernekleri, ham madde maliyetlerinin altında satışa sunulan ürünlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Bir tepsi baklavanın içeriğindeki Antep fıstığı, sadeyağ ve işçilik maliyetlerinin piyasa ortalamasının çok altında olmasının, ürünün içeriğinde farklı ikame maddelerin kullanılmış olabileceğine dair en güçlü işaret olduğu vurgulandı.

Bakanlık onaylı ve denetlenebilir üretim tesislerinden alışveriş yapılması, gıda güvenliği açısından en temel önlem olarak nitelendiriliyor.