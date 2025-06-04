Bayram yoğunluğu tatlıcılarda erken başladı, imalathaneler tam kapasite çalışıyor. Klasik fıstıklı baklava en çok tercih edilenler arasında yer alırken, soğuk baklava da bu yıl revaçta. Fiyatlar ise kalitesine göre 600 lira ila 1600 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, Kurban Bayramı'nda da yoğun talep görüyor. Tatlı imalathanelerinde erken başlayan yoğunluğun, bayramın üçüncü gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Bayramın gelmesiyle imalathanelerde artan yoğunluk, yetiştirilmesi planlanan siparişler, online alışverişler sektörü hareketlendirdi. Normalin 3 katı mesai yapan imalathaneler, bayram baklavalarını yetiştirmek için ara vermeden çalışmaya devam ediyor.

BAYRAMDA 1750 TON BAKLAVA TÜKETİLECEK

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bayramda da siparişleri yetiştirmek için tam kapasite çalıştıklarını belirterek, yoğun olan işleri yetiştirmek için sektörün hummalı bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Arife gününün iki gün öncesinden itibaren başlayan bayram yoğunluğunun bayramın üçüncü gününe dek devam ettiğini bildiren Yıldırım, "Bayramda günlük tüketimin 3 katı bir tüketim bekliyoruz, bu sene arifeyi de içine alan bayram süresince yaklaşık günlük 1750 ton baklava tüketilmesini öngörüyoruz. En fazla talep gören ürünlerde klasik çeşitleri yine başı çekiyor. Klasik fıstıklı baklava, şöbiyet, midye baklavanın yanı sıra havaların ısınması ile soğuk baklava da talep gören ürünler arasında yer alıyor." diye konuştu.

UZAK DOĞU VE ASYA ÜLKELERİNE BAKLAVA İHRAÇ EDİLİYOR

Yıldırım, sektörün iç tüketimin yanı sıra ihracattaki çalışmalarından bahsederek, 2024 sonu itibarıyla 500 milyon lira olan sektör ihracatının 2025 sonunda yüzde 20 aşılacağını, ihracatta gitgide artış yaşandığını kaydetti.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatta ilk sırada ABD geliyor, ardından Kanada ve Orta Doğu ülkeleri var. Şu an 'Hiç baklava ve tatlı sevmiyor' dediğimiz Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine de baklava ihracatına başladık. Şu anda Hindistan'ın çok yoğun ilgisi var. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'dan gelen iş adamlarıyla baklava ile ilgili toplantı yaptık, Hindistan'ın ciddi anlamda baklavaya ilgisi var."

FESTİVAL BU YIL KKTC'DE OLACAK

Baklavanın uluslararası tanıtımı için yurt dışı çalışmalarına da ağırlık verdiklerini anlatan Yıldırım, bu çerçevede geçen günlerde 13. Geleneksel Baklava Festivali'ni Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptıklarını anımsattı.

Yıldırım, "Bu sene de inşallah bu etkinliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapacağız. Geçtiğimiz günlerde KKTC'ye gidip Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve yetkililerle ile görüştük. Şu anda hepsi heyecanla festivalin KKTC'de yapılmasını bekliyor, tarih netleştiğinde bunu da duyuracağız. Baklava Festivali'nde yeni durak KKTC olacak." diye konuştu.

ONLINE SATIŞLARIN TOPLAM PAYI YÜZDE 15'E ÇIKTI

Mehmet Yıldırım, geleneksel yöntemlerin yanı sıra online tarafta yaşanan artışa da dikkati çekerek, sektörün online alışveriş alışkanlığını yavaş yavaş kazandığını söyledi.

İç pazarda online satışların gün geçtikçe arttığına işaret eden Yıldırım, "İç tüketimde toplam satışlarımızın içinde online satışların payı yüzde 15'e ulaştı." dedi.

Yıldırım, tüketicileri baklava alırken dikkat etmesi gerekenlere ilişkin, şu tavsiyelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde basına da yansıdığı gibi küflenmiş cevizler kullanan işletmeleri gördük. Bu dönemde özellikle tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmemesi lazım. Kaliteli baklava yemek isteyen tüketici ucuz baklavayı tercih etmemeli. Bugün fiyatlar zaten belli, bir kilogram kaliteli fıstıklı baklavanın fiyatı 1400 lira ile 1600 lira arasında değişiyor. 500-600 liraya da baklava var, bunlar da tüketilebilir ama 200-250 liralık baklava tüketmek demek, sağlığı riske atmak demektir. Tüketici güvendiği, bildiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyatlar bu bayram ortalama 600 ile 1600 lira arasında değişiyor. Baklavada fiyatı belirleyen şey içine koyulan ham maddenin kalitesi ve miktarıdır."