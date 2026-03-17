Bayram tatili için geri sayım başlarken, trafik kurallarında ezber bozan bir değişikliğe gidildi. Yıllardır sürücülerin sığındığı "%10 tolerans payı" Yeni Trafik Kanunu ile tarihe karıştı. Artık hız sınırı aşımlarında oransal değil, net kilometre sınırları esas alınacak. Bu düzenleme, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin radar noktalarında çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA 10 KM SINIRI

Yeni düzenlemeye göre, otoyollarda ve şehirler arası bölünmüş yollarda sürücülere tanınan esneme payı sadece 10 km ile sınırlandırıldı.

Bölünmüş Yollarda Durum: Hız limitinin 110 km olduğu bir yolda, hızınız 120 km’ye kadar tolere edilebilecek. Ancak hız göstergeniz 121 km’yi gösterdiği an kademeli ceza sistemi devreye girecek.

Otoyol Örneği: Eski sistemde 150 km hız sınırı olan bir yolda 165 km’ye kadar ceza yazılmazken, yeni kuralla birlikte bu limit 160 km’ye çekildi.

ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE '5 KM' HASSASİYETİ

Sadece uzun yolda değil, şehir içi trafiğinde de denetimler sıkılaştırıldı. Şehir içindeki genel hız sınırı olan 50 km için tanınan tolerans artık sadece 5 km. Yani 55 km hıza kadar izin verilirken, 56 km hızla giden bir sürücüye anında cezai işlem uygulanacak.

2026 YENİ KADEMELİ HIZ CEZALARI LİSTEDİ

İhlalin büyüklüğüne göre ödenecek tutarlar cep yakacak cinsten. İşte belirlenen yeni ceza tarifesi:

Eğer hız limiti iki katına varan oranda ihlal edilirse (örneğin 50 km’lik yolda 100 km ile gitmek), sadece para cezası uygulanmayacak; sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konulacak.