Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 09.30 sıralarında Giresun’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan bir kadın ve 8 yaşındaki çocuğu, yolculuk sırasında skandal bir taciz olayıyla karşılaştı.

GİZLİCE KAYDA ALDI

Ünlü bir otobüs firmasıyla seyahat eden kadın, Samsun’dan otobüse binen ve yan koltukta oturan bir erkek yolcunun dokunmasıyla uyandı. Tacizden emin olamayan kadın, durumu gizlice kayda almak için telefonunun kamerasını açık bırakıp uyumuş gibi yaptı. Tacizci şahsın tuhaf hareketlerini kayda alan kadın, görüntüleri otobüsteki yetkililere izlettirdi.

KİMLİK BİLGİLERİ VERİLMEDİ

Olayın ardından mağdur kadın, şahıstan şikayetçi olabilmek için firmadan kimlik bilgilerini talep etti ancak kendisine verilmedi. Tacizci şahsın Düzce’de otobüsten indirildiği öğrenildi.

'OTOBÜSTEKİ ERKEKLER DESTEK VERMEDİ'

Skandal olaya dair açıklama yapan mağdur kadının kızı, yaşananları şöyle özetledi:

"Olay sabah saatlerinde meydana geliyor. Sapık gece boyunca uyuyor, annem ise uyuyakaldığı sırada şahsın kendisine dokunmasıyla uyanıyor. Uyku sersemi olduğu için emin olamıyor, çaktırmadan 'uyuyor numarası' yapıp video çekmeye başlıyor. Emin olduktan sonra annem otobüste kavga başlatıyor, adamı öyle bırakmıyor. Otobüsteki adamlardan bir tanesi bile destek çıkmıyor. Annem, yanında 8 yaşındaki kardeşim varken bu sapıkla kendi başına muhatap olmak zorunda kalıyor. Muavin ve kaptanın aldığı tek önlem, videoyu izledikten sonra şahsı herhangi bir kolluk kuvvetine teslim etmeden Düzce’de otobüsten indirmek oluyor."