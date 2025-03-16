Son yıllarda Türk lirasında yaşanan yüksek değer kaybı, tedavüldeki en yüksek banknotların dahi kullanım alanını sınırlandırırken, yüksek enflasyonun etkisiyle nakit kullanımı her geçen gün zorlaşıyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ekonomi piyasalarının ısrarlı taleplerine rağmen yeni banknot basımına ilişkin bir adım atmaması, milyonlarca vatandaşın nakit çekim işlemlerinde sıkıntı yaşamasına neden olmakta. Buna karşın ATM'lere para yetiştirmekte güçlük çeken bankalar, para çekme limitlerini güncellemeyerek söz konusu mağduriyetin boyutunu daha da yukarı çekiyor.

FİYATLAR ARTTI, LİMİT AYNI KALDI



Yüksek enflasyon nedeniyle her yılın başında güncellenen para çekme limitleri, bu yıl sabit bırakıldı. Fiyatların artması nedeniyle günlük para çekme limitinin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, bankaların belirlediği sınırın üzerine çıkmaları halinde ise yüklü komisyon kesintileriyle karşılaşıyor.



Yıl içerisinde artan fiyatlarla birlikte nakit para kullanımının da giderek imkansız hale gelmesi, bankaların da bu alanda yeni bir güncellemeye gitmesini zorunlu hale getirdi.

İKİ BAYRAM ARASI LİMİTLER GÜNCELLENECEK



Özellikle Haziran ayında başlayacak Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın kurbanlık alışverişine çıkacak olması ve bu alışverişlerin büyük bölümünün nakit para üzerinden dolaşıma girmesi, para çekme limitlerinin artırılması için hazırlıklara hız verilmesine neden oldu.



Halihazırda birçok özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlarken, değişiklik sonrası limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükselmesi planlanmakta. QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.