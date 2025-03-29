AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayram tatilini 9 gün olarak açıkladı. Piyasaların yükselen ateşini söndürmek ve bir nebze zaman kazanmak için yapıldığı iddia edilen bu adım vatandaşın aklına zam ihtimalini de getirdi.

Son zamanlarda yaşanan operasyonlar ve boykotların ardından kurda meydana gelen hareketlenmelerin maliyetleri de ortaya çıkıyor. Bütçe açığının artması akıllara daha fazla borçlanma ve ek zamların uygulamaya konulmasını getirdi.

ELEKTRİK ZAMMI NETLEŞTİ

Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu (EPDK), elektrik tüketim bedelinde 1 Nisan itibarıyla en az yüzde 25 oranında bir artış yapmayı planlıyor. Özel üretim ve dağıtım şirketlerinin tarife artışı talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle, elektrik fiyatlarında ciddi bir yükseliş bekleniyor. Bu artış, özellikle ev ve iş yerlerinde elektrik kullanımını doğrudan etkileyerek hanelerin bütçesinde yük oluşturacak.

DOĞALGAZ'DA YÜZDE 30 BEKLENİYOR

Diğer bir önemli fiyat artışı ise doğalgazda gerçekleşecek. BOTAŞ (Boru Hatlarıyla Taşımacılık A.Ş.), uzun süredir zararına satış yaptığı doğalgaz fiyatlarını artırma kararı aldı. EPDK'nın alacağı kararlarla birlikte, doğalgaz tarifesinde yüzde 25-30 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Bu artış, özellikle kış aylarında ısınma amacıyla doğalgaz kullanan haneler için ek maliyet yaratacak.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAMLAR KAPIDA

Kur artışları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamların devreye girmesi bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yapılacak bu zamlar, taşımacılık, lojistik ve günlük tüketim malları gibi birçok sektörü etkileyecek. Bu da, gıda fiyatları ve diğer temel ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacak.

HAZİNE'DEN YENİ BORÇLANMA

Sadece ilk iki ayda 500 milyar lira borçlanan Hazine; nisanda 329,5 milyar TL, mayısta 174,9 milyar TL ve haziranda 286,8 milyar TL yeni borçlanma yapacak. Buna karşılık hazinenin üç ayda geri ödeyeceği borç tutarı 692,6 milyar TL. Hazine üç ayda geri ödeyeceği tutardan yaklaşık 100 milyar TL daha fazla yeni borçlanma gerçekleştirecek.