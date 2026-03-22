Vatandaşın omuzunda 6.3 trilyon liralık borç olduğunu söyleyen Gürer, “Kredi kartı harcamalarının üçte biri gıdaya gidiyor. Milyonlarca insan icra tehdidi altında alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Bayram sofraları borçla kuruluyor” dedi. 13 Mart haftası itibarıyla vatandaşın bankalara ve finans sistemine olan borcunun 6 trilyon 365 milyar 285 milyon liraya dayandığını belirten Gürer, tüketici kredileri ve kredi kartı borcunun 5 trilyon 992 milyar 694 milyon lirayı bulduğunu aktardı.

KRİZİN TABLOSU

“Milyonlarca insan borcunu ödeyemediği için icra kıskacında” ifadelerini kullanan Gürer, bu tablonun krizin vatandaşın mutfağına, bayramına nasıl yansıdığını yeniden gösterdiğini vurguladı.