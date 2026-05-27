Bayramın ilk günü İstanbulluları açık ve güneşli bir hava karşılayacak. Sabah saatlerinde 16 derece civarında seyredecek olan sıcaklığın gün içinde 27 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden 3 ila 12 kilometre hızla eseceği ilk gün için en önemli uyarı ise UV indeksi konusunda yapıldı.

İndeksin 9 seviyesine ulaşarak çok yüksek kategoride olacağını belirten uzmanlar, bayramlaşma ve kurban kesimi için açık alanda bulunacak vatandaşların güneşin dik geldiği öğle saatlerinde korunmaları gerektiğini vurguladı.

İKİNCİ GÜN SAĞANAK GEÇİŞİ YAŞANACAK

Bayramın ikinci gününde kentte kısa süreli sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Yağışa rağmen sıcaklıklar yüksek seyrini koruyacak ve gün içinde en yüksek 27 derece seviyelerine ulaşacak. Sabah saatlerinde güneyli yönlerden hafif esecek rüzgarın ise öğleden sonra hızlanarak kuzeyden kuvvetli bir şekilde eseceği tahmin ediliyor.

Bayramın üçüncü günü İstanbul'da sağanak yerini yeniden güneşli bir havaya bırakacak ancak sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş hissedilecek. Sabah 16 derece civarında beklenen sıcaklık, öğleden sonra 24 dereceye kadar yükselecek. Tatilin son günü olan dördüncü gün ise İstanbul genelinde açık ve güneşli havanın etkisini sürdürmesi, sabah 17 derece olan sıcaklığın gün içinde 25 derece civarına kadar çıkması öngörülüyor.