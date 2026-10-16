BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
BAYRAMİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
BAYRAMİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2026/14 Tereke Satış
09/10/2026
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI
MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Mehmet AKYÜZ-TC.12055931376
BİLİNEN EN SON ADRESİ : YASSIBAĞ KÜME EVLERİ NO:152 YASSIBAĞÇANAKKALE BAYRAMİÇBayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/09/2026 tarih ve 2023/863 Esas ve 2024/169 Karar sayılı ilamı ile Mehmet AKYÜZ'ün terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/14 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir. Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.
Adres:BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: GÖRKEM GÜLER Satış Memuru
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