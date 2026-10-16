BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
BAYRAMİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
BAYRAMİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2026/13 Tereke Satış
09/10/2026
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI
MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Zeki ÇATAL -TC.41851612974
BİLİNEN EN SON ADRESİ : KÜLCÜLER KÖYÜ NO:177 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ BAYRAMİÇ / ÇANAKKALEBayramiç Sulh Hukuk
Mahkemesinin 10/09/2026 tarih ve 2024/29 Esas ve 2024/567 Karar sayılı ilamı ile Zeki ÇATAL'ın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/13 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir. Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.
Adres:BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: GÖRKEM GÜLER Satış Memuru
#ilangovtr Basın no ILN02571078