BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BAYRAMİÇ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/13 Tereke Satış

09/10/2026

TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Zeki ÇATAL -TC.41851612974

BİLİNEN EN SON ADRESİ : KÜLCÜLER KÖYÜ NO:177 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ BAYRAMİÇ / ÇANAKKALEBayramiç Sulh Hukuk

Mahkemesinin 10/09/2026 tarih ve 2024/29 Esas ve 2024/567 Karar sayılı ilamı ile Zeki ÇATAL'ın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/13 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir. Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.

Adres:BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: GÖRKEM GÜLER Satış Memuru

#ilangovtr Basın no ILN02571078