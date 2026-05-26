Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle temel ihtiyaç alışverişi için en çok tercih edilen zincir marketler olan BİM, A101 ve Migros’in bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Marketlerin bayramın ilk günlerindeki çalışma düzeni belli oldu.

Bayram süresince alışveriş planı yapan vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma saatlerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Yapılan bilgilendirmelere göre bayram döneminde marketlerin çalışma düzeninde değişiklikler olacak.

BİM şubeleri bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacak. Marketler, bayramın 3. günü itibarıyla normal çalışma saatlerine dönerek hizmet vermeye devam edecek.

A101 mağazaları da bayramın 1. günü kapalı olacak. 2. gün ise bazı şubeler 11.00’den sonra açılarak hizmet vermeye başlayacak. Ancak çalışma saatlerinde bölgesel farklılıklar olabileceği belirtiliyor.

Migros ise şubeden şubeye farklı çalışma saatlerini uygulayabilir. Bazı şubeler bayram boyunca genel olarak açık olacak. Marketin 1. gün açılış saatinin çoğu şubede 13.00’e çekildiği, kapanış saatinin ise normal düzen olan 22.00 civarında devam ettiği ifade ediliyor. Diğer bayram günlerinde ise standart çalışma saatleri geçerli olacak. Kimi şubelerde ise 1. gün hizmet verilmeyebilir.

File Marketleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Mağazalarımız bayramın 1. ve 2. günü 27-28 Mayıs kapalı olacaktır. Bayramın 3.gününden itibaren 29 Mayıs Cuma hizmetinizdeyiz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kim Market tarafından yapılan açıklamada ise ''Bayramda da hizmetinizdeyiz.'' ifadeleri yer aldı.

Kim Market Kurban Bayramı'nın 1. günü 08.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. 2. ve 3. gün ise 10.00-20.00 saatleri arasında, 4. gün 10-21.00 saatlerinde açık olacak.

Vatandaşların alışveriş planlarını bu saatlere göre yapmaları önerilirken, özellikle bayramın ilk günü için market saatlerinde değişiklik olabileceği hatırlatılıyor.