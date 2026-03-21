Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart Cumartesi gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Bayramın ikinci gününde de yurdun büyük bölümünde yağışlı sistemin etkisini sürdüreceği bildirildi.
BİRÇOK İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri ile Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI
Yağışların genellikle sağanak şeklinde olacağı öngörülürken, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle 1600 metre rakım üzerindeki bölgelerde kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve buzlanma riski bulunuyor.
KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI UYARI
Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda ise güneydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.