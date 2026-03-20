Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi.

Yasin Çiğdem yönetimindeki 50 LF 858 plakalı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BAŞKA BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobilde bulunan oğlu Aras Cingitaş’ın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazada araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

BABA VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba-oğulun cansız bedenleri ise hastane morguna götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Kayra Cingitaş da hayatını kaybetti.

KAZA ANINI ANLATTI

Basan mensuplarına açıklama yapan diğer araç sürücüsü Hasan Sarıyıldız ise “Aksaray yolundan Nevşehir’e geliyordum. Burada arabanın biri bana vurur, vurmaz sağa doğru döndüm refüjden aşağı kendimi savruldum başka çare yoktu tabelaya çarptım” dedi.

CİNGİTAŞ AİLESİ BAYRAM TATİLİ İÇİN NEVŞEHİR’E GİTMİŞ

Kazada baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği Cingitaş Ailesinin bayram tatili için Ankara'dan Nevşehir'e geldikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.