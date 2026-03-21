Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma trafiği sürerken, CHP heyeti MHP Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

"DARBE" DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

CHP ile MHP bayramlaşmasında "darbe" diyaloğu yaşandı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Merhum Alparslan Türkeş'e yapılması ne kadar yanlışsa bugün itibarıyla CHP yöneticilerine yapılmasını demokrasi açısından sakıncalı buluyoruz" dedi.

MHP'li Sadir Durmaz ise yanıt olarak "Rahmetli Türkeş Bey'in ve dönemin genel başkanlarının gözaltına alınması, tutukluluk haliyle bugün yaşananlar arasında temelden bir ayrılık var" sözlerini kullandı