Bayrampaşa Belediyesi, öğrencilerin okullarında ücretsiz olarak doğal kaynak suyu içebilmeleri için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Proje kapsamında, ilk etapta Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Tuna Anaokulu, Bayrampaşa ve Tuna ilkokulları ile Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ikişer adet su sebili ve doğal kaynak suyu dağıtıldı.

İlçedeki diğer devlet okullarına da ikişer adet su sebili yerleştirilerek Bayrampaşalı tüm öğrencilerin okullarında temiz ve sağlıklı su içmeleri sağlanacak.

Su sebili dağıtım programına katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili çocuklarımızın sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak amacıyla ilçemizdeki okullara su sebilleri yerleştiriyoruz. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz gün boyu doğal kaynak suyu içebilecekler. İlk etapta 5 okulda başlattığımız projemizi ilçemizdeki tüm devlet okullarında uygulayacağız. Her şey sağlık için, her şey çocuklarımız için.”