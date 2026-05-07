Olay, 20 Nisan’da Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Karakol Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, B.Ç.’nin evine giren hırsızlar, yatak odasında bulunan ev tipi kasayı açamayınca torbaya koyarak çaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev sahibi B.Ç.’nin kasada yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğunu söylediğini belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin olay sonrası çaldıkları kasayla bölgeden uzaklaştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde kadın iki şüphelinin sakin şekilde yürüyerek kaçtığı görüldü. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Başakşehir’de iki adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden N.U. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan N.U.’nun daha önceden 44 suç kaydı bulunduğu ve hakkında aranma kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.